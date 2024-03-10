Лондон, 10 марта, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Иранское судно «Бешхад» может помогать повстанцам-хуситам наносить удары по судам других стран. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА Регнум

Такое предположение авторы публикации сделали на основании данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic. Так, неподвижно находящийся в Красном море почти несколько лет «Бешхад» 11 января отправился в Аденский залив. С этим совпала серия нападений хуситов на контейнеровозы в этом районе. Издание напомнило об атаке на Gibraltar Eagle 15 января, Genco Picardy ― 17 января, 24 и 26 января — Maersk Detroit и Marlin Luanda соответственно.

При этом после сообщений о кибератаке США 16 февраля на «Бешхад» в частоте нападений хуситов наступило затишье, отметило издание. На этой неделе иранское судно находилось в 43 морских милях (примерно 80 км) от сухогруза True Confidence, в результате удара по которому погибли три члена экипажа, указала FT.

Президент компании Sedna Global, специализирующейся на морских рисках, Джон Гахаган считает действия «Бешхада» «чрезвычайно необычными» для предполагаемого грузового судна. По его словам, возникают действительно серьёзные вопросы о его роли в нынешнем кризисе.

Как сообщало ИА Регнум, руководство ВС США 15 января признало, что хуситы поразили ракетным ударом американский контейнеровоз в Красном море. Как заявили представители центрального командования ВС США, хуситы нанесли удар по шедшему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему и управляемому США контейнеровозу «Гибралтар Игл» (M/V Gibraltar Eagle). Пострадавших в результате атаки не было.

Боевики йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) 9 марта нанесли удары по коммерческому судну Propel Fortune и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы начали атаки на корабли США и Великобритании, а также на суда, связанные, по их мнению, с Израилем, с осени 2023 года. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в ноябре заявил, что хуситы готовы нанести удары по всем израильским гражданским судам в зоне досягаемости их средств поражения. Он уточнил, что речь идёт о судах, передвигающихся под флагом Израиля, использующихся израильскими компаниями, принадлежащих израильским фирмам.