Каракас, 19 ноября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Прибывший в Венесуэлу с визитом президент Колумбии Густаво Петро осудил бомбардировки израильскими военными сектора Газа. Он заявил об этом 18 ноября в ходе презентации своей книги «Одна жизнь, много жизней» на международной книжной ярмарке в Каракасе в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня мы видим, как в Палестине бросают бомбы на детей», — сказал он, назвав такие бомбардировки варварством.

Петро рассказал, что, когда он выступил против действий Израиля в Палестине, его чуть не отстранили от власти, так как большая часть прессы и политиков Колумбии «аплодировали» действиям израильских военных в Газе.

Президент Колумбии также напомнил, что солиста и одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уолтерса не пустила на ночлег ни одна гостиница Боготы, так как музыкант выступает в поддержку Палестины.

Он отметил, что сейчас происходят попытки не говорить о том же самом, что «Гитлер сделал с еврейским народом», и добавил, что речь идёт о геноциде со стороны тех, кто каждый день говорит и говорит о демократии.

«Это абсолютный парадокс», — заметил Петро.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября президент США Джо Байден написал, что украинский и ближневосточный конфликты могут обернуться для мира «огромным прогрессом». Американский лидер рекомендовал всем сохранять надежду и стремиться к свободе и при этом бороться яростью, обидами и войнами.

Глава МИД Турции Хакан Фидан 19 ноября заявил, что Анкара может разорвать дипломатические отношения с Тель-Авивом в случае получения ею поддержки со стороны ряда стран. По его словам, речь идёт об исламских государствах и других странах мира, включая Латинскую Америку.

Газета The New York Times 18 ноября написала, что израильские войска планируют проводить операцию по зачистке на севере сектора Газа в течение нескольких недель. После этого ЦАХАЛ собирается активизировать боевые действия на юге палестинского анклава.