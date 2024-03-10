Лондон, 10 марта, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Тайный визит в Венесуэлу совершил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и обсудил с президентом страны Николасом Мадуро украинский конфликт. Об этом 9 марта сообщила газета The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Уточняется, что Джонсон тайно прибыл в Каракас в феврале на частном самолёте из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей. Экс-премьер провёл неофициальные переговоры с главой Венесуэлы Мадуро, темой беседы был конфликт на Украине.

Отмечается, что визит состоялся на фоне спекуляций на Западе о возможных поставках Венесуэлой оружия, техники, или любой иной военной помощи России. Кроме того, Джонсон обсудил с Мадуро условия нормализации отношений Венесуэлы и Великобритании, которая не считает легитимной администрацию Мадуро. Речь шла о новых выборах в Венесуэле и о деэскалации напряжённости с Гайаной, бывшей британской колонией.

По информации газеты, в Венесуэле экс-премьер пробыл менее 24 часов. О визите Джонсона в Каракас поставили в известность главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, хотя из-за неофициального характера визита Джонсону не требовалось одобрения британского МИД.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент Венесуэлы Мадуро, страна в течение ближайшего времени войдёт в состав межгосударственного объединения БРИКС.

Кроме того, в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, венесуэльский лидер заявил о желании посетить Москву сразу после завершения президентских выборов в России. Также Мадуро подчеркнул, что Венесуэла поддерживает позицию России и её действия в борьбе с нацизмом.