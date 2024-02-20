Каракас, 21 февраля, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву сразу после завершения президентских выборов в России. Об этом он заявил на встрече с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Уточнив у российского дипломата сроки проведения выборов главы государства, Мадуро сообщил о планах посетить столицу России. Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В избирательном бюллетене будет четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). В поддержку кандидата в президенты Владимира Путина собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

«Я бы хотел сразу после выборов приехать в Москву. Поздравить президента Владимира Путина с победой», — приводит слова венесуэльского лидера «РИА Новости».

Также Николас Мадуро обратил внимание на то, что Венесуэла поддерживает позицию России и её действия в борьбе с нацизмом.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Венесуэлу с визитом, в рамках которого проведёт переговоры с главой МИД страны Иваном Хилем, а также встретится с исполняющим вице-президентом Делси Родригес.