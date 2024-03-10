Бразилиа, 10 марта, 2024, 05:19 — ИА Регнум. В окружении бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса опровергли информацию о том, что спортсмен покончил с собой. Об этом 9 марта в беседе с бразильским изданием Itatiaia заявил пресс-консультант спортсмена Аказ Феллегге.

Ronnie Macdonald Дани Алвес

Ранее малоизвестный бразильский журналист Пауло Альбукерке, слова которого процитировал аккаунт BBO Sports, на своей странице в социальной сети X сообщил, что Дани Алвес якобы покончил с собой.

«Информацию разместил в Twitter Пауло Альбукерке из Рио-де-Жанейро. Без всякого обоснования. Никакой правдивости. Я поговорил с адвокатом, и на этого безответственного человека следует подать в суд», — указал Феллегге.

Как передавало ИА Регнум, в январе прошлого года Дани Алвеса заключили под стражу по обвинению в сексуальном насилии. В феврале 2024 года Провинциальный суд Барселоны признал бывшего футболиста виновным и приговорил его к 4,5 года тюремного заключения, пяти годам условно. Также Алвеса обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро. При этом потерпевшая отказалась от компенсации, заявив, что лишь хотела, чтобы футболист понёс тюремное наказание.

40-летний Дани Алвес, выступавший за такие гранды европейского футбола как «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен», до недавнего времени являлся самым титулованным футболистом в истории. На клубном и национальном уровне ему удалось трижды выиграть Лигу чемпионов УЕФА, дважды — Кубок УЕФА, дважды он становился обладателем Кубка Америки и Кубка конфедераций, а также выиграл множество внутренних чемпионатов в составе европейских команд. После возбуждения в отношении Дани Алвеса дела об изнасиловании футбольный клуб «Пумас» из Мексики расторг с ним контракт.