Барселона, Испания, 22 февраля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Экс-защитника каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы. Футболиста обвинили в изнасиловании. Об этом сообщила испанская газета Marca.

ТАСС/EPA/ALBERTO ESTEVEZ / POOL Дани Алвес

У адвокатов спортсмена есть право подать апелляцию в Высший суд Каталонии. Если стороне защиты откажут в суде первой инстанции, юристы смогут обратиться в Верховный суд.

В январе 2023 года Алвеса заключили под стражу. Это произошло после того как в полицию поступило обращение женщины, заявившей, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Потерпевшая отказалась от компенсации. По её словам, она лишь хотела, чтобы футболист понёс тюремное наказание.

Случившиеся поставило точку на игровой карьере Алвеса. Футбольный клуб «Пумас» из Мексики расторг контракт с самым титулованным игроком мира. Супруга Алвеса ушла от него после случившегося.

Заседание по делу футболиста прошло в начале февраля. В соответствии с испанскими законами максимально возможное наказание за изнасилование составляет 12 лет. Прокуратура просила назначить для Алвеса наказание в виде 9 лет лишения свободы и выплате компенсации.

Спортсмен находится в заключении уже около года. После освобождения он будет находиться под полицейским контролем в течение пяти лет. На протяжении 9,5 лет ему будет запрещено приближаться или пытаться вступать в контакт с потерпевшей. Ей футболист должен выплатить компенсацию в размере €150 тыс.

За карьеру Алвес играл за бразильские футбольные клубы «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанские «Севилью» и «Барселону».

Как сообщало ИА Регнум, португальский футболист Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил американке Кэтрин Майорге, ранее обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает TMZ Sports.

Портал сообщал, что в новых судебных документах содержится признание футболиста, что его представители заплатили Майорге $375 тысяч за неразглашение подробностей дела. При этом в документах подчеркивается, что выплата не является свидетельством признания вины со стороны Роналду.

В 2018 году Роналду обвинили в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы произошло в 2009 году. В июне 2019 года судебное разбирательство завершили, так как в суд Лас-Вегаса поступило уведомление о добровольном прекращении дела.