Барселона, Испания, 20 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Бразильский футболист, бывшая звезда «Барселоны» Дани Алвес арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает 20 января Spiegel Sport.

Florencia Tan Jun/Global Look Press Дани Алвес

Полиция взяла 39-летнего футболиста под стражу после того, как он явился в полицейский участок. Ему придётся пройти допрос в суде. Обвинения против себя Алвес отрицает.

В начале января Алвеса обвинила в домогательствах женщина, находившаяся в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. По её словам, в ночь на 31 декабря во время дискотеки футболист прикоснулся к ней в интимной зоне. Позже она прошла медицинское обследование в больнице.

Спустя два дня после предполагаемого инцидента женщина заявила на футболиста, и суд Барселоны начал расследование.

Алвеса называют самым титулованным футболистом в истории. Он сыграл 408 матчей за «Барселону», три раза победив в Лиге чемпионов. Бразилец выступал за «Севилью», «Сан-Паулу», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». Из «Барселоны» он ушёл летом 2022 года и заключил договор с UNAM Pumas в Мехико.