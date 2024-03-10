Берлин, 10 марта, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Большая часть семейных компаний в Германии оказалась на грани краха из-за серьёзного ограничения правительственного финансирования и огромных цен на электроэнергию. Об этом 9 марта сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Семейный бизнес в Германии фактически представляет собой основу экономики страны. Сейчас владельцы семейного бизнеса столкнулись с серьёзным кризисом после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции прекратить «чрезмерное» внебюджетное финансирование.

Ситуация усложнилась и ростом цен на электроэнергию, излишней бюрократией и высокими затратами по обслуживанию кредитов и займов. Кроме того, на семейном бизнесе отрицательно сказалась пандемия коронавируса, от последствий которой оправились далеко не все компании. Уточняется, что около трёх миллионов семейных компаний обеспокоены сложившейся ситуацией.

Владельцы всё чаще приходят к выводу, что в настоящий момент нерентабельно вкладывать средства в новые технологии, имеющие важное значение для развития фирм. Многие вынуждены продавать свои компании, и эта тенденция нарастает.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным агентства Bloomberg, дни Германии как индустриальной сверхдержавы подходят к концу. Объём промышленного производства в крупнейшей экономике Евросоюза снижается с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности.

Окончательным ударом для некоторых крупных немецких производителей стало прекращение поставок дешёвого природного газа из России.

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек 17 января заявил, что экономика страны испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины.

Эксперты предрекли Германии новые бедствия, связанные с экономическим кризисом, который выразился в экономической стагнации, проблемах с недвижимостью, высоком уровне банкротства компаний, а также в росте цен на электроэнергию.