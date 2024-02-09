Вашингтон, 9 февраля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Экономика Германия столкнётся с новыми серьёзными вызовами на фоне разразившегося в стране кризиса, выразившегося в экономической стагнации, проблемами с недвижимостью и самым высоким уровнем банкротства компаний в Европе, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эта тенденция ещё более усилилась с момента начала украинского конфликта, который привёл к резкому росту цен на электроэнергию для энергоёмких производств страны, отметили авторы.

«Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, но в стране всё ещё усугубляется высокой стоимостью энергоносителей», — заявил управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро.

Он добавил, что в автомобильной промышленности есть проблемы из-за конкуренции со стороны Китая.

Эксперты предполагали, что после того, как немецкая экономика сократилась в последнем квартале прошлого года, в текущем у неё будет небольшая передышка, но этого не случилось. Упал спрос со стороны заёмщиков на инвестиции в такие отрасли, как машиностроение, производство и технологии.

Бедствие распространилось на другие секторы, помимо недвижимости, строительства и розничной торговли, которые пострадали от инфляции и роста стоимости заимствований, пояснил управляющий директор группы консультантов по финансовой реструктуризации Кристиан Эбнер. Он добавил, что начинает страдать производство, в частности, автомобилестроение.

На экономику страны также влияет и неопределённость политического будущего государства. Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьюинг отметил, что обеспокоенность ростом активности крайне правой партии АдГ потворствует уменьшению инвестиций.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек заявил, что германская экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, потому что цены на энергию в стране стали выше. В качестве второго фактора, который ослабляет немецкую экономику, вице-канцлер назвал зависимость экономического роста ФРГ от экспорта, однако стабильности на мировых рынках сейчас нет.

Он также добавил, что германская экономика испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины.

Министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер 5 февраля заявил, что страна становится беднее и неконкурентоспособной на фоне отсутствия экономического роста.

Согласно прогнозу, опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития, рост экономики страны в 2024 году составит лишь 0,3%, а промышленное производство в Германии находится на самом низком уровне со времён мирового финансового кризиса 2008 года.