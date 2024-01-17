Берлин, 17 января, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Германская экономика испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины, заявил 17 января вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Киев. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — приводит слова Хабека из выступления в Бундестаге Berliner Zeitung.

Ранее в правительстве Германии заявили, что общий объём средств, которые ФРГ потратила на помощь Украине с февраля 2022 года, превысил 25 млрд евро.

Как передавало ИА Регнум, ранее Хабек признал, что экономика Германии лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. ФРГ, в отличие от других западных государств, с которыми Берлин конкурирует, выстраивала энергоснабжение страны на поставках газа из России и до введения санкций именно это было конкурентным преимуществом немецкой экономики, сказал он.