Пекин, 9 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Возможность глобального распространения неизвестного заболевания «болезни Х» растёт, но пандемии можно избежать, заявил глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн.

EPA/ТАСС

«Риски глобальной пандемии продолжают расти из-за таких факторов, как ускорение глобального изменения климата, расширение масштабов человеческой деятельности и частая межвидовая передача возбудителей», — рассказал он на брифинге на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.

Хэшэн напомнил, что «болезнь Х» — не конкретное заболевание, а гипотетическое, вызываемое неизвестным патогеном. При этом её появления трудно избежать, но можно предотвратить, добавил эксперт.

«Болезнь Х» — теоретический неизвестный патоген, способный вызвать пандемию, принятый Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году для оптимизации планирования возможности экстренно адаптироваться через разработку вакцины. В мае 2015 года, в ходе подготовки к гипотетической пандемии, члены ВОЗ предложили создать план исследований и разработок в рамках её предотвращения, основное внимание в котором уделялось самым серьёзным возникающим инфекциям. Начиная с 2015 года, ВОЗ ежегодно публиковала до 10 наиболее опасных заболеваний, требующих экстренного поиска лекарства и вакцины.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Роспотребнадзоре заявили, что вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждают на различных площадках и экономических форумах, при этом громкие заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. В ведомстве пояснили, что это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь заявлял, что эта «болезнь» не угрожает россиянам, и что после пандемии коронавируса российская система здравоохранения готова к ней, так как научилась быстро адаптироваться к таким ситуациям. Напомнил Мурашко и о том, «болезнь Х» является только гипотетической угрозой.

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявлял, что «болезнь Х» — не более, чем форма речи. Он отметил, что цивилизация выстроена так, что сейчас идёт межвидовая борьба, и периодически возникают пандемии, поэтому, возможно, в будущем будет пандемия гриппа, коронавируса или оспы.