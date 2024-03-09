Вашингтон, 9 марта, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины более года назад получили словенские танки М-55S, превосходящие немецкие Leopard по ряду параметров, но так и не нашли для них применения на фронте, передавая из одного подразделения в другое, сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье, опубликованной 8 марта в американском журнале Forbes.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — написал он.

Авторы отметил, что М-55S имеет броню толщиной 200 мм, не считая блоков реактивной брони, что больше, чем у Leopard 1A5, кроме того, у словенских танков лучше, чем у немецких, управляемость орудием.

По информации издания, 36-тонные четырёхместные М-55S на Украине сначала передали 47-й механизированной бригаде, которую тренировали по методикам НАТО. Когда же её бросили в ставшее провальным «контрнаступление», то словенские танки заменили на Leopard 1A5, а М-55S передали 67-й механизированной бригаде, которая вела оборонительные бои под Кременной. Отмечается, что там ВСУ потеряли один словенский танк, вероятно, в ходе артиллерийского удара.

В последнее время, по словам автора, появились сведения, что М-55S передали 5-й танковой бригаде, которую несколько месяцев тренировали в Кривом Роге. Эта бригада — одно из немногих укомплектованных подразделений, оставшихся у ВСУ в резерве после масштабных потерь в ходе неудавшегося контрнаступления, отметил Экс.

М-55S — это модернизированный советский танк Т-55, который выпускали с 1958 по 1979 год. В Словени эти машины достались от югославской армии. В 1990-х годах танки прошли модернизацию. Машинам заменили советскую 100-мм пушку Д-10Т2С на 105-мм британское орудие L7A1. Кроме того, машину оснастили динамической защитой, шестиствольными дымовыми гранатометами, новым двигателем и системой управления огнём с лазерным дальномером.

Как сообщало ИА Регнум, М-55S доставили на Украину в декабре 2022 года. Словения передала для ВСУ 28 таких танков. Они с 2007 года находились на консервации. Словения за это получила от Германии пять автоцистерн и 35 грузовых автомобилей.

Американский журнал Military Watch Magazine в январе 2024 года сообщил, что ВСУ потеряли большинство полученных танков Leopard 2. По информации издания, более четверти машин уничтожили полностью, а остальную повреждённую немецкую технику на Украине не могут отремонтировать. Также оказалось, что эти танки часто оказывались непригодны к использованию зимой.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в феврале сообщил, что российские войска в ходе спецоперации в общей сложности уничтожили более 15 тыс. танков и другой бронетехники ВСУ.