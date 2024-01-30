Вашингтон, 30 января, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли большинство поставленных им немецких танков Leopard 2. Об этом 30 января написал американский журнал Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боёв с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — говорится в статье.

Отмечается, что ВСУ столкнулись со множеством трудностей, связанным с немецкой техникой, в частности со сложностями в ремонте и обслуживании, проблемами с бронёй или непригодностью к использованию в зимних условиях.

В издании добавили, что в западных СМИ пытаются умолчать о недостатках немецких танков, списывая все неудачи на неспособность ВСУ приспособиться к ведению боёв по стандартам НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard.

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий 19 января сообщил, что только по подтверждённым данным, потери ВСУ на созданной системе инженерных заграждений превысили 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления противник лишился более 180 единиц, в том числе танков Leopard, боевых машин пехоты Bradley и других западных образцов.