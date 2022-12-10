Москва, 10 декабря, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Танки М-55S, переданные Словенией в помощь Украине, прибыли на линию фронта. Об этом сообщает 10 декабря «Военное обозрение».

AndrejS. K Танк М-55S

Фотографии словенских танков на линии фронта появились в Сети. Где именно их используют украинские военные, неизвестно.

Об отправке из Словении партии из 28 танков M-55S сообщалось в конце октября. Эта боевая машина — модернизированная версия советского среднего танка Т-55.

В Словении танки находились на хранении, взамен словенские военные получили 35 немецких грузовых автомобилей 8Х8 и пять автоцистерн.

СССР выпускал танки Т-55 в 1958–1979 годах. В Словению они попали из югославской армии. В начале 1990-х годов 30 танков модернизировали, а в 2007 году поставили на консервацию.

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