Киев, 9 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. На Украине могут в этом году сократить пять министерств из 19 из-за недостатка финансирования, сообщило 9 марта украинское издание «Новое время».

Стрингер/РИА Новости

Как сообщили источники в офисе президента Украины и во фракции Верховной рады партии «Слуга народа», это произойдёт в ближайшие месяцы, если возникнет необходимость сэкономить государственные деньги.

Речь идёт о министерствах, связанных с социальной сферой. Их функции перейдут в Центр правительства — управление офиса премьер-министра. При этом пока не обсуждали вопрос замены действующего главы правительства Дениса Шмыгаля — эта фигура устраивает офис президента Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Шмыгаль 20 февраля заявил, что Украина с начала СВО потеряла треть экономики. Пять дней назад, 4 марта, он выразил уверенность в том, что Киев в 2022 и 2023 годах получил более $75 млрд, а в этом году рассчитывает на $37 млрд.

При этом он сообщил, что власти намерены на треть сократить на Украине количество министерств и госслужащих. В этом направлении уже идёт работа, порядка 20 тысяч госслужащих уже сократили. В итоге в стране останутся всего 15 -16 министерств.

Накануне, 8 марта, Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает в ближайшие два месяца получить от ЕС шесть миллиардов евро.

Президент России Владимир Путин 8 декабря во время разговора с военными после вручения медалей «Золотая Звезда» назвал Украину страной без будущего — без своих денег, своей промышленности, своей идеологии.

В сентябре прошлого года академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила о сильнейшем демографической кризисе в стране и о риске попадания в «спираль смерти». Украинские демографы спрогнозировали падение рождаемости в стране в 2023–2024 годах до коэффициента 0,71 — это будет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире.