Киев, 20 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. За время конфликта Украина потеряла практически треть экономики. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Мы потеряли 30% нашей экономики <…> и 3,5 миллиона рабочих мест», — уточнил глава правительства.

Также он пожаловался на недостаточное количество боеприпасов, поставляемых Киеву западными союзниками. Шмыгаль посетовал, что производство боеприпасов во всём мире, включая ЕС, «не настолько велико», чтобы в полной мере обеспечить Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского заявил, что украинская экономика полностью разрушена и существует только на подачки, которые просит Киев у других стран.

Киевский экономист Алексей Кущ 6 января сравнил сокращение западной помощи Украине с приостановкой наркоза у пациента во время операции. Он предупредил, что без продолжения поддержки киевского режима в стране начнутся разрушительные процессы.

Эксперт добавил, что Украина пока ещё платёжеспособна, но это связано с внешним кредитованием. При этом на сегодня отрицательное торговое сальдо составляет $34,1 млрд, что превышает 20% валового внутреннего продукта.

Директор программы «Экономика» Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что Украина лишилась своей экономики, и местные бизнесмены не спасут положение страны.

Согласно данным властей Украины, экономика страны якобы выросла на 4-5%. Вместе с тем Амелин заявил, что она потеряла 30%. По его словам, речь идёт о конвульсии хозяйственного сектора Украины.