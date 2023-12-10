Москва, 10 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. У Украины нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег, а значит, у неё нет и будущего, заявил президент России Владимир Путин.

Matthias Rietschel/Global Look Press

«У них (Украины. — Прим. ред.) нет собственной базы. А когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — сказал президент.

Заявления были сделаны главой государства 8 декабря во время разговора с военнослужащими после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда». 10 декабря они были опубликованы ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

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