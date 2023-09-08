Киев, 8 сентября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Риск попадания в «спираль смерти» угрожает Украине из-за сильнейшего демографического кризиса. Об этом 7 сентября заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова, сказано в публикации британской благотворительной организации AOAV.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Либанова напомнила, что в 2001 году в стране был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, а в 2019 году Украина была на последнем месте в Европе по данному показателю. Сейчас украинские демографы прогнозируют падение рождаемости в стране в 2023–2024 годах до коэффициента 0,71, что станет самым низким показателем, «когда-либо зарегистрированным в мире»

Либанова признаётся, что больше всего её беспокоит массовое бегство за рубеж украинских женщин репродуктивного возраста. Специалист указывает, что если эти женщины не вернутся на родину, для страны это станет огромнейшей проблемой.

«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти», — предупредила Либанова и отметила, что даже в случае «победы» рождаемость в стране восстановить не получится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным ООН, к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году — составит почти половину от текущего показателя. В Госстате Украины указали, что с начала 2021 года смертность в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25%.

При этом по предположения социологов, покинувшие после начала СВО страну украинцы вряд ли вернутся назад, они предпочтут осесть в Европе. На Украину не захотят возвращаться бизнесмены, родители с детьми, обучающимися в Европе, создавшие за рубежом новые семьи люди, а также пенсионеры.

Академик Либанова уточнила, что для простого восстановления поколений необходимо, чтобы каждая женщина родила за свою жизнь «2,13 — 2,15 ребенка». На 2021 год этот показатель на Украине достигал лишь 1,1 ребёнка на каждую женщину, а в 2022 году он, по словам Либановой, стал «ещё меньше».