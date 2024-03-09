Сана, 9 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Американские военные ударили в Йемене по двум противокорабельным ракетам йеменского движения «Ансар Аллах», сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

US Navy/Global Look Press

В сообщении отмечается, что войска нанесли удар якобы в целях самообороны.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа написал, что хуситы атаковали в Красном море два американских корабельных эсминца. При этом они применили несколько противокорабельных ракет и беспилотников.

Сариа отметил, что проведённая военная операция стала уникальной. Он предупредил, что хуситы при необходимости могут расширить операции против враждебных сил. Представитель движения добавил, что атаки мятежников будут продолжаться до тех пор, пока с сектора Газа не снимут осаду и не прекратится американо-британская агрессия.

8 марта CENTCOM также написало, что американские силы атаковали четыре противокорабельные крылатые ракеты и один беспилотник хуситов. Цели находились на севере Йемена — на территории, которую контролирует движение «Ансар Аллах».