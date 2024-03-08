Сана, 8 марта, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Американские военные нанесли удары по четырём противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотнику на контролируемой мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы) части Йемена. Об этом 8 марта сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X.

U.S. Air Force

«Между 15:35 и 16:55 по времени Саны (совпадает с мск) CENTCOM нанесло удары в целях самообороны по четырём противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одному беспилотному летательному аппарату хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами», — говорится в сообщении.

Командование также заявило о трёх сбитых дронах, двигавшихся в направлении Аденского залива.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта военные ВС США перехватили две противокорабельные крылатые ракеты над Красным морем. Отмечалось, что хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты по контейнеровозу под флагом Либерии. Одна из ракет попала в судно и нанесла ему ущерб, однако в результате этого никто не пострадал.

Позднее в этот же день военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил об атаке на два американских эсминца в Красном море. Представитель хуситов назвал эту операцию уникальной.

Телеканал Al Jazeera 6 марта сообщил, что хуситы атаковали американское судно у Баб-эль-Мандебского пролива. Ранее о новом нападении на судно заявил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).