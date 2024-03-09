Вашингтон, 9 марта, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Бывший государственный секретарь США Майк Помпео не исключил возможности работать в администрации экс-президента страны Дональда Трампа в случае, если последний одержит победу на выборах на пост главы государства в ноябре 2024 года. Он заявил об этом 8 марта в эфире телеканала Fox News.

Julia Nikhinson/Global Look Press Майк Помпео

В ходе беседы с Помпео журналист спросил у него, готов ли тот работать в команде Трампа в случае победы экс-президента США на ноябрьских выборах.

«Если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу «да» этой возможности», — сказал в ответ бывший американский госсекретарь.

Помпео находился на посту главы Госдепа США в администрации Трампа в период с 2018 года по январь 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта экс-постпред США при ООН, бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки. В результате этого Трамп стал единственным кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Экс-президент США 7 марта заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине начался из-за того, что действующего американского лидера Джо Байдена не уважают. Трамп также в очередной раз выступил с утверждением, что при его администрации украинский конфликт бы не начался.