Грайворон, Белгородская область, 9 марта, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Село Козинка в Грайворонском городском округе в Белгородской области попало 9 марта под обстрел украинской армии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, село Козинка», — сообщили в МЧС.

В своём сообщении ведомство призвало жителей Козинки укрыться в подвалах.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Вячеслав Гладков 8 марта рассказал о двух сбитых украинских дронах, уничтоженных силами ПВО в Яковлевском городском округе. Люди в результате этой атаки не пострадали.

Минобобороны России 9 марта сообщило, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов в небе над российскими регионами. Один из украинских дронов сбили в Белгородской области.