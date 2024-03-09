Москва, 9 марта, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали центр космической разведки «Овидиополь-2». Он располагался в посёлке Аккаржа Одесской области, в районе Днестровского лимана. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

Алексей Майшев/РИА Новости

«По информации профильных ресурсов, ключевой объект спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ «Овидиополь-2» полностью уничтожен в результате удара», ― говорится в сообщении канала.

Уточняется, что цель российские военные поразили ночью 8 марта.

До распада СССР здесь размещался 8-й отдельный радиоузел КГБ. После переворота на Украине в 2014 году и установления курса страны на вступление в Североатлантический альянс объект передали структурам НАТО, и он активно ими использовался.

Минобороны России пока не подтвердило эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска за прошедшую неделю, в период со 2 по 8 марта, нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами и беспилотниками по военным объектам на Украине. Как уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары нанесли по предприятиям, где готовили к бою морские дроны, а также по топливным базам для военной техники, местам размещения украинских бойцов, участникам националистических формирований и иностранных наёмников.

В Минобороны 6 марта сообщили о нанесении ракетного удара по ангару в одесском порту, где военных ВСУ готовили к боевому применению морских дронов. Министерство подчеркнуло, что удар достиг цели.

Конашенков 1 марта доложил, что за неделю ВС России нанесли 23 групповых удара по объектам ВПК Украины. Российские войска поразили все намеченные цели. Среди них были предприятия по производству разведывательно-ударных беспилотников.

Вооружённые силы России 7 марта уничтожили четыре склада боеприпасов украинской армии на донецком направлении. Также за сутки ВСУ лишились до 200 бойцов, трёх танков, двух боевых машин пехоты, пяти автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и орудия Д-20.