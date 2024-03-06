Москва, 6 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России 6 марта нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, где украинские военные готовили к применению морские дроны, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Цель удара достигнута. Объект поражён», — говорится в сообщении.

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