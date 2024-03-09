Стамбул, Турция, 9 марта, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Переводчик главы киевского режима Владимира Зеленского не смог перевести слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время пресс-конференции, прошедшей в Стамбуле в пятницу, 8 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На пресс-конференции синхронист не смог внятно перевести слова Эрдогана с турецкого языка на украинский, выдавая невнятные слова и бессвязные фразы. Поначалу Зеленский пытался жестами намекнуть своей команде, что не понимает речь переводчика.

Однако после неспособности синхрониста перевести вопрос одного из турецких журналистов, Зеленский снял наушник и попросил задать ему вопрос на английском, на что получил отказ. В результате переводом занялся другой специалист.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский выступил против предложения Реджепа Тайипа Эрдогана провести мирный саммит по Украине с участием России. По слова главы киевского режима, участие российской стороны в подготовке плана об урегулировании конфликта недопустимо. Москва уже неоднократно отвергала инициативы о каких-либо переговорах без её участия.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом, в рамках которого встретился с Эрдоганом. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине, зерновую сделку и укрепление двусторонних отношений.