Анкара, 8 марта, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 8 марта посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

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По данным издания, Зеленский встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудит ход конфликта на Украине, ситуацию с зерновой сделкой, а также укрепление двусторонних отношений.

Источник в канцелярии президента Турции в беседе с ТАСС уточнил, что переговоры пройдут в Стамбуле, после них планируется проведение совместной пресс-конференции.

«Встреча президентов Эрдогана и Зеленского, как ожидается, пройдёт в рабочем офисе президента Долмабахче в Стамбуле ориентировочно в 19:00», ― уточнил собеседник.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущая встреча Эрдогана с Зеленским прошла 7 июля 2023 года.

Накануне визита турецкие издания выдвигали разные версии, зачем Зеленскому эта встреча. Так, Hurriyet предположило, что главная задача для Украины — добиться поддержки Турции в вопросе наращивания НАТО поставок тяжёлых вооружений, в том числе реактивных истребителей. Другое турецкое издание Sabah выдвинуло версию, что ключевой целью Зеленского остаётся принятие странами НАТО заявки от Украины на вступление в альянс и Эрдоган может этому способствовать.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко заявила, что ключевая цель украинского политика в переговорах с Эрдоганом заключается в получении хотя бы устной поддержки по вступлению Украины в НАТО, чтобы перед саммитом в Вильнюсе получить положительный информационный повод.

Эрдоган и Зеленский более двух с половиной часов беседовали с глазу на глаз в особняке Вахдеттин 7 июля. После переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине. Он также напомнил, что Турция всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Эрдоган также подчеркнул, что Украина заслуживает членства в НАТО.