Вашингтон, 9 марта, 2024, 01:23 — ИА Регнум. На реализацию инициативы по созданию временного порта в секторе Газа для поставок гуманитарной помощи потребуется несколько недель. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга 8 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, Соединённые Штаты Америки работают над распределением помощи в секторе Газа с союзниками и партнёрами в Организации Объединённых Наций и рядом гуманитарных неправительственных организаций.

«Что касается сроков, то мы работаем над тем, чтобы организовать это как можно скорее, но ожидаем, что на планирование и реализацию уйдёт несколько недель», — указал Райдер.

При этом пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что в доставках гуманитарной помощи не будут задействованы американские военнослужащие, а обязанности по обеспечению безопасности могут взять на себя израильские военные.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта президент Джо Байден в ходе выступления перед членами палаты представителей и сената Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» поручил Пентагону построить временный порт на побережье сектора Газа в Средиземной море для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. По словам главы государства, инициатива позволит доставлять в Газу гуманитарные грузы с продовольствием, водой, медикаментами и временными укрытиями.

2 марта США после соответствующего поручения Байдена впервые доставили в сектор Газа гуманитарную помощь по воздуху. В первый день в сбросах участвовали три американских военно-транспортных судна С-130 «Геркулес», каждый из которых доставил по 22 блока с едой. При этом, согласно данным телеканала CNN, США не поставили нуждающимся лекарства и питьевую воду.