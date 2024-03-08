Краснодар, 8 марта, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Условия проведения женской лыжной гонки во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой многие участницы получили травмы, соответствовали регламенту, заявил ТАСС технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов.

Кадр из видео

«Старт был дан в соответствии с регламентом соревнований, погодные условия не противоречили правилам», — сказал он.

Беломестнов уточнил, что утром на трассе был сильный снегопад, но к началу соревнований он завершился, при этом на месте была густая переменная облачность.

Представитель ФЛГР также сообщил, что лыжницы в основном получили ушибы, серьёзные травмы у двух девушек. Одна получила перелом предплечья, вторая — травму головы. Все пострадавшие спортсменки вернулись из больниц в гостиницу, кроме ударившейся головой. Её оставили в больнице для наблюдения.

По словам Беломестнова, соревнования для юношей в рамках Спартакиады перенесли на 10 марта. При этом не будет масс-старта, как у девушек, старт сделают раздельным.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в ходе лыжной гонки случился массовый завал участниц на спуске. В условиях плохой видимости после падения одной девушки стали падать другие. По последним данным, пострадали 18 лыжниц, из которых 17 обратились в больницы.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе объяснила инцидент слабой подготовкой участниц соревнований. Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал её, заявив, что девушки бежали не по лыжной трассе, а по самому сложному в мире маршруту для биатлонистов. Он назвал Вяльбе преступницей.

В связи с инцидентом на трассе возбудили уголовное дело. Глава ФЛГР назвала этот решение странным.