Самара, 8 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Защитник московского клуба ЦСКА Виллиан Роша оформил дубль в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги с самарской командой «Крылья Советов».

Максим Богодвид/РИА Новости Виллиан Роша

Игра проходила на поле самарского стадиона «Солидарность Арена» и закончилась победой гостей со счётом 0:2.

Роша забил мячи на 3-ей и 49-й минуте, оформив первый дубль в своей спортивной карьере.

На 83-й минуте встречи арбитры назначили пенальти в ворота армейцев, который исполнял аргентинский защитник «Крыльев» Франко Ороско, однако вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев смог отбить мяч ногой. Этим голкипер упрочил свой рекорд чемпионатов России по числу отраженных пенальти (19).

По итогам матча в активе ЦСКА стало 32 очка, что позволило клубу подняться на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. У «Крыльев Советов» 29 очков и восьмая строчка.

В следующем туре армейцы поедут в гости к «Сочи», а самарская команда дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта московский ЦСКА сыграл вничью с клубом «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ. Проходившая в столице встреча закончилась со счётом 1:1.

ЦСКА 20 февраля крупно обыграл подмосковную команду «Химки» на тренировочном сборе в турецком Белеке. Игра закончилась в пользу московского клуба со счётом 3:0.