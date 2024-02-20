Белек, Турция, 20 февраля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Московский ЦСКА крупно обыграл подмосковными «Химки». Встреча проходила на тренировочном сборе в турецком Белеке и завершилась победой армейцев 3:0.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первый тайм прошёл без моментов и голов. Во второй половине игры команды перешли к активным действиям.

Счёт открыл нападающий армейцев Фёдор Чалов. На 50-й минуте он после паса Ивана Облякова вошёл в штрафную и технично переправил мяч в дальний угол.

Через четыре минуты Виктор Давила, снова с передачи Облякова, увеличил преимущество ЦСКА. Третий гол не заставил себя ждать. Отличился снова Фёдор Чалов. Голевым пасом в этом моменте отметился сербский полузащитник армейцев Саша Зделар.

В этой игре за армейцев дебютировал новичок Сид Ахмед Айссауи. Юный футболист из Алжира провёл на поле шесть минут. Также во втором тайме на поле появился Амирхоссейн Риванди. Сейчас он находится в ЦСКА на просмотре.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 28 очков. Армейцы делят седьмое место с казанским «Рубином».

Лидером на зимнюю паузу ушёл «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два бала меньше. Тройку замыкает столичное «Динамо». У бело-голубых в активе 32 очка.

Как сообщало ИА Регнум, полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Стороны уже достигли соглашения о переходе 25-летнего футболиста на правах аренды до конца сезона 2023/24.

Отмечается, что Кучаев 20 февраля прибудет в расположение своей новой команды в ОАЭ.