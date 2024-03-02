Москва, 2 марта, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Александр Вильф/РИА Новости

На 81-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после передачи форварда Антона Заболотного.

Футболисты «Оренбурга» смогли отыграться в добавленное время, на четвёртой компенсированной минуте. Отличился защитник Матиас Перес.

На сегодняшний день ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 29 очков. «Оренбург» идёт на 14-м месте с 16 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля ЦСКА крупно обыграл подмосковные «Химки». Встреча проходила на тренировочном сборе в турецком Белеке и завершилась победой «армейцев» со счётом 3:0.

Ранее стало известно, что полузащитник Константин Кучаевперешёл из ЦСКА в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Стороны достигли соглашения о переходе 25-летнего игрока до конца сезона 2023/24.