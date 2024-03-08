Лондон, 8 марта, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Великобритании столкнулось с дефицитом финансирования, ставшим крупнейшим с 2012 года, когда начали публиковать военный бюджет, говорится в отчете, опубликованном 8 марта на сайте парламента королевства.

David Inderlied/Global Look Press

В документе говорится, что министерство выделило на военные нужды £228,6 млрд на ближайшие 10 лет, но ожидаемые затраты выросли до £305,5 млрд, в итоге дефицит составил почти £17 млрд. Это крупнейшая нехватка средств минимум за последние 12 лет. Причём реальный дефицит может оказаться ещё больше.

Как отметили авторы отчёта, зачастую в британских воинских частях формируют план расходов, не учитывающий реальных потребностей для выполнения всех поставленных задач.

«Королевский флот <…> сообщил о дефиците в размере £15,3. Армия сообщила о дефиците плана в размере £1,2 млрд, поскольку он включает только те проекты, которые она может себе позволить. Но его дефицит увеличился бы примерно на £12 млрд, если бы он включал все возможности, запрошенные правительством», — говорится в документе.

Его авторы также указали на то, что в военном министерстве проблемы с финансированием существуют не один год. Это привело к отмене многих программ военных закупок или перерасходу бюджетных средств.

The Economist в январе сообщил о критическом истощении британских вооружённых сил. По информации журналистов, дефицит квалифицированных кадров начался во всех видах войск, в военно-морском флоте вывели из эксплуатации ряд кораблей из-за нехватки экипажей. Они также сообщили, что в войсках неэффективная система закупок, что приводит к перерасходу средств.

Газета The Times также в январе сообщила о постоянном сокращении численности британских сухопутных сил. При сохранении текущих темпов ожидается, что численность войск уменьшится на треть. Издание также сообщило об изношенности военной техники в британской армии. Отмечается, что королевство уже не в состоянии укомплектовать полноценную бригаду.