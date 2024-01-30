Лондон, 30 января, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Британские вооружённые силы критически истощены из-за многолетних сокращений, нехватки квалифицированных кадров во всех видах войск и неэффективной системы закупок, которая слишком часто приводит к неудовлетворительному соотношению цены и качества, сказано в материале британского журнала The Economist.

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В статье отмечено, что решение проблем с дорогостоящими и долгосрочными проектами по разработке новых видов военной техники, кораблей и самолётов значительно усложняется из-за резкого увеличения стоимости программы замены британских средств ядерного сдерживания, поскольку они обладают приоритетом над всем остальным.

Кроме того, авторы отметили, что Великобритания переживает серьёзный кризис набора и удержания кадров. Так, военно-воздушным силам не хватает пилотов и инженеров, необходимых для эксплуатации большого парка самолётов, а военно-морской флот был вынужден вывести из эксплуатации старые корабли из-за нехватки экипажей.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Times допустила, что численность сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть — до 52 тысяч человек.

По данным издания, сейчас численность армии составляет 76 тысяч человек, однако при сохранении нынешних темпов сокращения к 2026 году этот показатель снизится до 68 тысяч человек, что меньше личного состава сил спецназначения вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тысячи человек.

Союзники уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо, отмечали журналисты. Также, по их словам, отмечается изношенность военной техники.

В декабре американская газета The Wall Street Journal информировала, что в европейских государствах нарастает тревога по поводу ослабленного состояния армий и опустошённых военных арсеналов на фоне всё более «изоляционистской» позиции США по отношению к украинскому конфликту.