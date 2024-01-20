Лондон, 20 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть — до 52 тысяч человек, пишет британская газета The Times.

Serhii Hudak/Global Look Press

По данным издания, сейчас численность армии составляет 76 тысяч человек, однако при сохранении нынешних темпов сокращения к 2026 году этот показатель снизится до 68 тысяч человек, что меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тысяч человек.

Союзники уже обращают внимание на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо. Также отмечается изношенность военной техники.

«Несмотря на то, что это по-прежнему наш важнейший союзник, он, увы, уже совсем не тот, каким был», — заявил в беседе с изданием отставной американский генерал.

Как передавало ИА Регнум, ранее минобороны королевства информировало, что в военных учениях Североатлантического альянса (НАТО) Steadfast Defender 24 по сдерживанию России примут участие более 20 тыс. военнослужащих Великобритании. По оценкам британского военного министерства, Steadfast Defender 24 станут одними из самых масштабных со времени окончания Холодной войны.

В декабре американская газета The Wall Street Journal сообщала, что в европейских государствах нарастает тревога по поводу ослабленного состояния их армий и опустошённых военных арсеналов на фоне всё более изоляционистской позиции США по отношению к украинскому конфликту.

По данным газеты, Великобритания, считающаяся страной с самыми крупными затратами на оборону в Европе, в данный момент имеет на вооружении только 150 танков и около 12 исправных дальнобойных орудий. У следующей на втором месте Франции «менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, что Россия теряет примерно каждый месяц» в зоне боевых действий, а у армии ФРГ есть боеприпасы лишь на два дня ведения военных действий.

17 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.