Москва, 6 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Российская группировка «Восток» улучшила тактическое положение на южнодонецком положении в зоне специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, российские военные ударили по ВСУ в районах Мирного и Угледара в Донецкой Народной Республике.

«Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и склад боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем на херсонском направлении в зоне СВО бойцы ВС России ударили по трём бригадам ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области, Токаревки и Садового в Херсонской области, а также Высшетарасовки в Днепропетровской области.

«Потери противника составили до 30 военнослужащих и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

В то же время Минобороны впервые заявило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM HAMMER французского производства и уничтожении авиатехники ВСУ на аэродромах Лозоватка и Староконстантинов в Днепропетровской и Хмельницкой областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее стало известно об уничтожении российскими военными на южнодонецком направлении ЗРК Stormer британского производства ВСУ. Как сообщили в Минобороны, войска группировки «Восток» ударили по скоплениям украинских военных и техники ВСУ возле Водяного в ДНР и Малиновки в Запорожской области. Помимо ЗРК, потери ВСУ составили до 230 военных, два танка, две бронемашины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б».