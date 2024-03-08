Москва, 8 марта, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день проходит через очень непростые испытания, давая отпор циничному и опасному врагу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в поздравлении женщин с Международным женским днём, опубликованном 8 марта в его Telegram-канале.

РИА Новости / Екатерина Штукина

По словам Медведева, у женщин особая и очень важная миссия — дарить жизнь и создавать неповторимую атмосферу добра и любви для близких.

Он отметил, что женщины вдохновляют мужчин на свершения, окружают заботой и помогают обрести силы для преодоления любых преград.

«Постоянное стремление к совершенству — тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всём, что вы делаете. Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даём отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу», — сказал зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 марта президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём. Глава государства пожелал женщинам счастливых мгновений, успехов во всём и взаимопонимания с теми, кто им дорог.

Президент 7 марта на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил работу женщин в военном деле. Путин указал на то, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне проведения спецоперации.