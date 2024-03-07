Краснодар, 7 марта, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в преддверии 8 марта отметил работу женщин в военном деле. Глава государства заявил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне проведения специальной военной операции.

Владимир Гердо/РИА Новости

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«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причём по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», ― отметил российский лидер.

Он также добавил, что кроме общей подготовки, женщинам свойственно ответственное отношение к делу и тщательность в выполнении работ.

Президент поговорил с лётчицами и поздравил их с наступающим праздником, пожелав им успехов по службе и семейного счастья.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 марта прибыл в Краснодар. Глава государства посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова и поговорил с курсантками. Также российский лидер планирует посещение Дворца самбо — крупнейшего на юге России спортивного комплекса по этому виду спорта.

Глава государства 5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают бойцам спецоперации. В их числе ― врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей, организаторы и участники волонтёрских бригад, участницы СВО. Он выразил им благодарность за службу, стойкость, мужество, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.

Путин также заявил, что женщины в России вносят огромный вклад в развитие страны. Глава государства отметил, что во всех коллективах ценят женщин за ответственность, тщательную проработку всех вопросов, мудрость и взвешенные решения.

В марте 2023 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что 443 женщины — участницы специальной военной операции удостоены госнаград. Он подчеркивал, что женщины выполняют тяжёлую и важную для России работу.