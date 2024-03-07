Вашингтон, 8 марта, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Представители сил специального назначения армии США в настоящее время оказывают поддержку ВСУ, действуя за пределами Украины. Об этом заявил помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер в ходе выступления в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ США

Он утверждает, что американским военным запретили действовать на украинской территории. В связи с этим, по словам Майера, Пентагон был вынужден искать другие способы взаимодействия с ВСУ.

Помощник министра обороны считает, что спецназ США достиг серьезных результатов в вопросе помощи Украины, оказывая поддержку на расстоянии. Вместе с тем он признал, что представители американских спецподразделений находились на украинской территории до начала российской специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фил Джиральди выразил мнение о том, что США фактически уже ввели свой военный контингент на Украину, но сделали это тайно. Эксперт подчеркнул, что большинство прибывших туда американских солдат не носят форму.

12 декабря высказала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин допустила, что Вашингтон может решиться на ввод войск на Украину, когда Киев столкнётся с нехваткой мужчин призывного возраста. Она отметила, что Белый дом заинтересован в продолжении украинского конфликта.

27 февраля глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заверил, что Соединённые Штаты не станут направлять свои войска на Украину для участия в боевых действиях, а также инструкторов для обучения ВСУ.