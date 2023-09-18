Вашингтон, 18 сентября, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди 18 сентября заявил, что если президент США Джо Байден решит открыто вторгнуться на Украину, это приведёт к опасной эскалации конфликта.

«Пугает, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, она создавалась, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну. Это будет безумием. Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдёт убивать русских, что неизбежно приведёт к эскалации», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди отметил, что США фактически уже ввели военный контингент на Украину, но тайно. По его словам, большинство прибывших туда американских солдат просто не носят форму.

«Это происходит уже сейчас. И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности», — резюмировал он.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В бой пошли бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой, и вскоре в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр подчеркнул, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи. Спустя несколько дней в США констатировали, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в контрнаступлении неизбежно заканчивается, а бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине.

Позднее, 18 сентября, испанская газета El Pais сообщила, что украинские военные после безуспешного контрнаступления начали проявлять уважение к российским бойцам. Украинский военный, представившийся Владимиром, напомнил, что ещё несколько месяцев назад в ВСУ бытовало мнение о плохой подготовке россиян, но сейчас оно сильно поменялось.

Помимо этого, в ВСУ назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери в которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. Боец с позывным Кук отметил, что первая фаза контрнаступления в июне–июле отметилась «мясными» штурмами. Позднее в США рассказали о просчёте Украины и Запада с «контрнаступом». Как заявило издание New York Times, Украина и её союзники, включая США, возможно, возложили слишком большие надежды на контрнаступление, так как ведут борьбу против одной из самых сильных армий в мире.