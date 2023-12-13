Вашингтон, 13 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Вашингтон заинтересован в продолжении украинского конфликта и противостояния с Россией, а потому может принять решение отправить на Украину американских военных, когда у Киева закончатся мужчины военного возраста. Такое мнение 12 декабря высказала член палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин во время онлайн-выступления в соцсети Х (ранее Twitter).

Maurice Gaddy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По её словам, действующая администрация США хочет длить конфликт на Украине и продолжать противостояние с президентом России Владимиром Путиным столько, сколько им нужно.

При этом, когда у Киева закончатся пригодные для прохождения военной службы люди, Белый дом, «вероятно, захочет отправить туда мужчин военного возраста» из США, так как хочет продолжения конфликта с Россией, добавила конгрессвумен.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что без помощи Вашингтона ВСУ сдадут территории российским военным. При этом он добавил, что Киев никогда не сдастся в борьбе с Москвой.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 8 декабря написал, что угроза прямого военного столкновения с НАТО никогда не была так реальна, как сегодня. Политик отметил, что администрация президента Джо Байдена примитивно шантажирует Конгресс, требуя денег и грозя «началом войны с русскими».