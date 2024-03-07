Киев, 7 марта, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного назначили на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Об этом вечером 7 марта сообщили в украинском МИД. Кандидатуру согласовал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Валерий Залужный

«Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, об отставке Залужного и назначении командовавшего сухопутными войсками Александра Сырского главкомом ВСУ стало известно 8 февраля. Среди украинских военных Сырского называют «мясником» или «генералом 200», поскольку он возглавлял украинские подразделения во время боёв под Артёмовском, в результате которых украинская армия понесла огромные потери.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение отправить Залужного в отставку и назначить Сырского является преступлением. Аналогичного мнения придерживается мэр Киева Виталий Кличко, назвавший большой ошибкой решение Зеленского отправить в отставку Залужного.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснил отставку Залужного его большой популярностью среди сограждан, которой испугался Зеленский. А глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал смену главкома перестановкой мебели, ничего не значащей со стратегической точки зрения.