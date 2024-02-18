Киев, 18 февраля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Переход Авдеевки под контроль России говорит о том, что назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ было преступлением против Украины, заявил политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Сырский

По его мнению, в таком состоянии Украина неспособна удержать фронт.

«Мы уже можем говорить, что Сырский и вот этот паренёк, которого назначили главой Генштаба, они не тянут. Это (назначение Сырского. — Прим. ред.) преступление. Поэтому за него надо отвечать импичментом, наверное, Зеленскому?» — добавил Соскин.

Кроме того, экс-советник Кучмы назвал пустыми разговорами все заявления главы киевского режима о будущих «победах». Киев остался без материальной помощи Запада, все попытки добиться поставок от США обречены на провал. Поездки Владимира Зеленского к союзникам никак не помогают ВСУ, приносят лишь «обыкновенные бумажки», заключил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ, отправив в отставку Валерия Залужного. Прежде Сырский командовал сухопутными войсками. Среди украинских военных Сырского называют «мясником» и «генералом 200», поскольку он возглавлял подразделения ВСУ в сражении под Артёмовском в ДНР, где они понесли большие потери.

Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров считает, что потеря Авдеевки может привести к снижению уровня поддержки Зеленского не только внутри страны, но и со стороны зарубежных спонсоров. Главу киевского режима ждут очень сложные времена — ему предъявят и Артёмовск, и Авдеевку, момент пока не наступил, но чаша почти полная, сказал экс-парламентарий.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичёва города Авдеевка. От украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Сейчас идёт окончательная зачистка, сказал глава Минобороны.