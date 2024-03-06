Москва, 6 марта, 2024, 18:51 — ИА Регнум. США и ЕС не могут договориться о том, как далеко они должны зайти в вопросе использования замороженных российских активов, сообщило 6 марта издание Politico.

Дарья Антонова ИА Регнум

Так, Евросоюз хочет изъять только доходы от российских активов и передать их Украине. США же оказывают давление на ЕС и настаивают на полной конфискации российских средств.

«Еврокомиссия… не готова идти дальше существующего плана, который предусматривает изъятие лишь доходов от замороженных активов», — говорится в материале.

Источник подтвердил изданию, что между США и некоторыми из их европейских союзников существует напряженность по этому вопросу. При этом у США возникли проблемы с поиском средств для помощи Украине, а усилия Байдена по продвижению пакета поддержки Киева в размере $60 млрд сорвали республиканцы.

Обсуждаемое на уровне стран G7 предложение предусматривает, что Запад передаст замороженные российские активы Киеву только в случае, если Москва откажется выплачивать компенсацию по окончании конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Еврокомиссия может в скором времени представить план по использованию замороженных активов России для помощи Украине. В ЕС рассматривают варианты, согласно которым прибыль от российских активов может пойти на помощь оборонной промышленности или на восстановление Украины.

Речь идёт о порядка €300 млрд активов Центробанка России, замороженных в виде ценных бумаг и денег в юрисдикциях партнёров G7, ЕС и Австралии.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон 6 марта также предложил передать Украине замороженные российские активы в виде займа с гарантией возвращения. Сама же Великобритания контролирует порядка 25 млрд фунтов стерлингов, но точную цифру не разглашали.

В МИД России возможное изъятие активов назвали воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственную собственность.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 5 февраля, что изъятие российских активов будет незаконным и его оспорят в судах. Он добавил, что этот шаг подорвёт основы экономической системы.