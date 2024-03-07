Москва, 7 марта, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 7 марта опроверг данные об ударе по кортежу главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессе.

AP/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Вот всем всё очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал Медведев в Telegram-канале.

Как уточнил зампред, Вооружённые силы России точно попали в заранее спланированное место. При этом он выразил сожаление, что «его величество случай» не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе.

В конце сообщения российский политик добавил на латыни: «Nullum malum sine aliquo bono! [Нет худа без добра]».

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Министерство обороны России сообщило, что ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару, расположенному в портовом районе Одессы. В нём готовились к боевому применению безэкипажные катера ВСУ. В ведомстве уточнили, что удар достиг цели.

Ряд украинских СМИ сообщили 6 марта о взрыве в Одессе. Издание «Страна. ua» утверждало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку очевидцы якобы видели его кортеж. Информацию частично подтверждали греческие СМИ, сообщив, что премьер Мицотакис планировал встретиться с Зеленским в Одессе.

Телеканал CNN сообщил о том, что взрыв прогремел в 500 метрах от кортежа Зеленского, в котором также находился Мицотакис. По информации журналистов, те, кто ехал в колонне, ощутили удар и увидели облако дыма.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис 6 марта приехал на Украину для встречи с Зеленским в Одессе. Ранее о его визите на Украину не объявляли.