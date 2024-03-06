Киев, 6 марта, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приехал на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Одессе. Об этом 6 марта сообщил портал newsit․gr.

EPA/ТАСС Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

По информации издания, глава правительства Греции прибыл на Украину несколько часов назад и собрался встретиться с Зеленским в Одессе. Ранее о визите греческого премьер-министра в республику не объявлялось.

После встречи с Зеленским Мицотакис намерен поехать в Бухарест, где пройдёт конференция Европейской народной партии.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта президент Аргентины Хавьер Милей анонсировал визит на Украину. По его словам, эта поездка может состояться в июне 2024 года перед посещением аргентинским лидером церемонии получения премии имени Хуана де Мариана в Мадриде.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с Зеленским не состоится, пока Киев не вернёт права венгерскому нацменьшинству в Закарпатской области. Он отметил, что в январе уже изложил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе эту позицию Будапешта на встрече в Ужгороде.