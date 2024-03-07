Вашингтон, 7 марта, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа лидера киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, прибывшего с визитом на Украину. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN.

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«Колонна, которая везла лидеров с визитом в город, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма», ― говорится в материале.

Телеканал не уточняет, в какой именно части Одессы находился кортеж в момент удара. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заверил, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.

«Вскоре после этого, когда мы сели в свои машины, мы услышали сильный взрыв», ― рассказал журналистам греческий премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приехал на Украину для встречи с Зеленским в Одессе. Ранее о визите греческого премьер-министра в республику не объявлялось. По информации портала newsit․gr, после встречи с Зеленским Мицотакис намерен поехать в Бухарест, где пройдёт конференция Европейской народной партии.

Утром 6 марта украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремел взрыв. При этом очевидцы заявили, что заметили в этот день в городе кортеж главы киевского режима Владимира Зеленского.

В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что Вооружённые силы РФ в 11:40 мск нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы, где украинские военные готовили к применению морские дроны. По данным ведомства, цель удара достигнута, российские военные поразили объект.