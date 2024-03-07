Москва, 7 марта, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Удалённое голосование в России — это одна из возможностей волеизъявления, отражающая главный принцип отечественной избирательной системы — приоритет удобств голосующих граждан, заявил ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя начало 7 марта процедуры подачи заявлений от граждан, желающих проголосовать на выборах президента России вне избирательных участков (на дому).

Михаил Голенков/РИА Новости

Эксперт отметил, что отечественное избирательное законодательство качественно настроено на удобство избирателя, которому предоставлены различные возможности для волеизъявления, включая удалённое.

«Это и дистанционное голосование, и трёхдневный период для голосования, и возможность проголосовать досрочно в труднодоступных регионах, и голосование, например, на морских кораблях, находящихся вдали от берега. Существует масса таких особых случаев, — рассказал эксперт. — Есть у нас избиратели с особыми потребностями, которые в силу физических причин или в силу занятости по уходу за другими людьми, своими близкими, не могут посетить избирательные участки самостоятельно».

Для таких категорий избирателей институт удалённого или надомного, как его называют, голосования это уже давно не инновация, он существует много лет и даёт хорошую возможность волеизъявления тем категориям граждан, которые в нём нуждаются. И он действительно востребован.

Иногда раздаются отдельные голоса сомнения в том, насколько эффективно защищены права избирателей при надомном голосовании, признал Асафов. Порой люди также задаются вопросом, все ли детали избирательного процесса удаётся соблюсти при такой процедуре. В первую очередь сомневающихся волнует тайна голосования.

«В надомном голосовании, как и на участке, соблюдаются все необходимые условия, включая общественный контроль и общественное наблюдение за голосованием. Ящик опечатывается с членами участковых избирательных комиссий, а наблюдатели следят за законностью всех процедур», — объяснил Асафов.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В голосовании впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Центризбиркома (ЦИК), к началу 2024 года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала предстоящие президентские выборы важнейшим политическим событием года.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и кандидата на должность президента Владимира Путина. В его поддержку собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта в 42 субъектах. По данным на 6 марта, на выборах президента досрочно проголосовали около 740 тыс. человек в 32 регионах.

Подать заявления от граждан, желающих проголосовать на выборах президента России вне избирательных участков (на дому), стало возможно 7 марта. Завершится приём 14:00 17 марта. Это стандартная процедура в соответствии с федеральным законом: приём заявлений от граждан о желании проголосовать на дому начинается за 10 дней до дня голосования.

Голосование на дому — удобная форма участия в выборах для избирателей, испытывающих проблемы со здоровьем или нуждающихся в постороннем уходе. Российское законодательство предусматривает право граждан голосовать на выборах вне помещений для голосования (на дому) при наличии следующих причин: по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, нуждающимися в этом, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования.

Чтобы сообщить о своем желании проголосовать на дому, необходимо обратится письменно или устно (по телефону) в свою участковую избирательную комиссию или передать свою просьбу при содействии других лиц (через родственников и знакомых), а также подать заявление через портал «Госуслуги» в период с 5 по 11 марта 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России завершили тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента страны.