Луганск, 1 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Жителя ЛНР, передававшего украинским спецслужбам информацию о российских военных, задержали сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили 1 марта журналистам в региональном управлении ведомства.

Кадр из видео

Задержанный — украинский гражданин. Его противоправную деятельность в интересах Киева пресекли сотрудники управлений ФСБ по ЛНР и по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области.

Житель республики собирал сведения о местах дислокации российских военных и техники, задействованных в проведении специальной военной операции. Эту информацию он передавал украинской стороне для использования против безопасности и воинских формирований РФ.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона. По предварительным данным, подозреваемый собирал и передавал спецслужбам Украины информацию о местах нахождения и передвижения российских военнослужащих для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.