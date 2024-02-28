Симферополь, 28 февраля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. В Симферополе задержан украинский шпион, собиравший сведения о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне проведения спецоперации для дальнейшего нанесения по ним ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве пояснили, что украинский гражданин получил от куратора из Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины задание по сбору данных о нахождении и перемещении подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ или Росгвардии) на территории проведения спецоперации. В дальнейшем, по данным ФСБ, он пересылал информацию о маршрутах российских военных и видах техники в ГУР с помощью мессенджеров.

«Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ», — добавили в ЦОС.

Уточняется, что Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу подозреваемого на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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