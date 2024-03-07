Москва, 7 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал события специальной военной операции самыми значимыми для него в 2023 году. Как ещё одну из важных тем глава государства выделил экономику.

Владимир Гердо/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин посетил военное авиационное училище в Краснодаре

«Это такая череда событий, но, конечно, так же как и для страны в целом, для меня и для вас, я думаю, всё самое яркое, значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», — поделился российский лидер на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

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Вместе с тем Путин рассказал, что на встречах с бойцами СВО старается не показывать эмоции, но они всё равно остаются наиболее эмоциональными.

Как сообщало ИА Регнум, поздравляя россиян с Днём защитника Отечества 23 февраля, президент заявил, что преданность отчизне, долг беречь её и отстаивать свою землю всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями России. Путин отметил, что защитники Отечества в России окружены подлинной народной любовью.